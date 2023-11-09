В Музее андеграунда открылась выставка Вячеслава Михайлова

Выставка известного петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» открылась в Музее андеграунда в Екатеринбурге. «"Классик в душе" и яркий экспериментатор, он отказывается в 1970-х от "канонов" соцреализма и академической живописной традиции, идет по пути новаторов. Очевидная рефлексия в обращении к наследию мировой живописи выдает в нем художника-постмодерниста»,— говорится в описании выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 3 Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Открытие выставки петербургского художника Вячеслава Михайлова «Я с вами до Рождества» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Вячеслав Михайлов родился в 1945 году. Окончил Репинский институт по классу живописи и аспирантуру. Заслуженный художник РФ. Живописные и графические работы Вячеслава Михайлова находятся в Третьяковской галерее (Москва), в Русском музее (Санкт-Петербург), в Московском музее современного искусства, в музее нонконформистского искусства (Санкт-Петербург), в Музее андеграунда.

Ранее художник не раз выставлялся на крупнейших площадках Екатеринбурга. В новой выставке полотна из нескольких живописных серий, созданных за последние годы. Впервые в Екатеринбурге представлены полотна из абстрактной серии «Капище».

Николай Яблонский

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте