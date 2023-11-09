Нововоронежская АЭС представила журналистам уникальный опыт подготовки персонала для атомной отрасли России и мира

Виртуальные тренажеры, международные программы обучения, высшее атомное образование — теперь все эти возможности есть в атомном городе Нововоронеж

Фото: филиал НИЯУ МИФИ.

8 ноября журналисты ведущих региональных СМИ познакомились с деятельностью Нововоронежской атомной станции по подготовке специалистов для атомной отрасли, посетили Учебно-тренировочный пункт атомной станции. Гости побывали в учебных классах, на симуляторе виртуальной реальности, различных тренажерах, где атомщики получают новые знания, отрабатывают практические навыки, повышают квалификацию. За 35 лет работы учебно-тренировочный пункт Нововоронежской АЭС подготовил более 30 тыс. кадров для российских и зарубежных АЭС.

Журналисты приняли участие в тренировке смены на полномасштабном тренажере блочного пункта управления (БПУ) инновационных энергоблоков с ВВЭР-1200 поколения «3+». Он является точной копией пункта управления действующих энергоблоков и позволяет смоделировать более 100 тыс. ситуаций: от режима нормальной эксплуатации, до любых отказов систем и оборудования, включая, аварийные ситуации. Атомщики отрабатывали один из сценариев, связанных с нештатной ситуацией.

«Мы прорабатываем на тренажере все ситуации, даже те, которые не могут случиться в реальной жизни. Эти навыки помогают персоналу безопасно и надежно эксплуатировать оборудование. Это как с машиной, вы не можете сесть в машину и поехать, не обучившись, так и здесь. Сначала нужно персонал научить, а потом пускать на «железо», доверять работу со сложной техникой и оборудованием», - сказал заместитель главного инженера по подготовке персонала - начальник Учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Владимир Потанин.

Фото: филиал НИЯУ МИФИ.

Во время тренировки журналисты попробовали себя в роли оператора блочного пункта управления. Однако, чтобы получить право в реальности управлять ядерным реактором, нужно пройти 450 часов теории, 350 часов стажировки, 200 часов практики на тренажерах, сдать экзамены и получить лицензию Ростехнадзора на деятельность в области использования атомной энергии.

«Визит на такое сложное и высокотехнологичное производство — это всегда интересно. Мы увидели, насколько слаженно и четко работают сотрудники БПУ. Они быстро принимали решения и грамотно устранили нештатную ситуацию, это вселяет спокойствие и уверенность, что наша АЭС, атомная энергетика находится в надежных и профессиональных руках», - поделился журналист газеты «Аргументы и Факты» Юрий Голубь.

Один из главных вопросов, стоящих сегодня перед атомной отраслью — подготовка тысяч новых специалистов. К 2030 году Государственная корпорация «Росатом» планирует принять на работу более 300 тыс. новых сотрудников, поэтому руководство атомной отрасли уже сейчас решает задачу подготовки специалистов, реализуя масштабные образовательные проекты. Следующей точкой пресс-тура стал Нововоронежский политехнический институт (НВПИ, филиал НИЯУ «МИФИ»), который в этом году при содействии Нововоронежской АЭС, Концерна «Росэнергоатом», НИЯУ «МИФИ» был трансформирован из колледжа в вуз.

В сентябре состоялся первый набор пятнадцати инженеров-физиков. Представители СМИ стали свидетелями торжественного посвящения первокурсников в студенты НВПИ. Всего в НВПИ обучается 500 человек по программам среднего и высшего образования. На базе института создана базовая кафедра «Технология ВВЭР в АЭС», которую возглавляет директор НВ АЭС Владимир Поваров. Специальные дисциплины в вузе читают сотрудники АЭС, имеющие ученые степени. Студенты учатся по научно-практическим пособиям, в которых сосредоточен уникальный опыт нововоронежских атомщиков по строительству, пуску, эксплуатации и ремонту энергоблоков с ВВЭР-1200.

«Росатом - глобальная компания, которая сооружает атомные объекты по всему миру, поэтому потребность в кадрах огромная, и она будет только расти. Все ребята, которые выбирают эту профессию, могут быть спокойны, они всегда найдут работу», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«При поддержке Росатома удалось вдохнуть новый импульс в наше образовательное учреждение, которому в этом году исполнилось 65 лет. Мы видим кардинальные преобразования. Мы стали вузом, проведен ремонт, восстановлена инфраструктура вуза. В этом году мы догнали показатели приема 2011 года. На следующий год — хотим расширить диапазон специальностей по программе высшего образования. В планах — открыть центр компетенций, где сможем со школьной скамьи ориентировать молодежь на те профессии, которые будут в ближайшее время востребованы на рынке труда», - сказала руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.