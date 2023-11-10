Занимательная тележурналистика

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как поменялись главные герои сериала «Утреннее шоу» и чем интересен взгляд его создателей на закулисье современного новостного телевидения.

Все начиналось несколько лет назад, когда в первом сезоне «Утреннего шоу», сериала о работе новостного канала и жизни (в том числе личной) телеведущих и продюсеров, появилось маститое актерское трио Стива Карелла, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Они снялись в главных ролях в качестве ведущих популярного утреннего ток-шоу и сразу вывели сериал стриминговой платформы Apple TV+ на уровень качественной драмы. Сценарий сериала был написан по книге журналиста и телеведущего Брайана Стелтера «Вершина утра» (Top Of The Morning) о реальных войнах утренних шоу, которые создатели постарались воплотить на экране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Следующая фотография 1 / 12 Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com

Третий сезон продолжает рассказ про Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которые продолжают работать на канале UBA, имеют отличные рейтинги зрителей и считаются всеми America`s sweethearts, любимицами и первыми лицами американского новостного телевидения. Актерский состав поменялся: Стива Карелла «убили» в предыдущем сезоне, и на его место, и на место проблем сексуализированного поведения на рабочем месте вышли другие темы и герои. В новом сезоне к актерскому составу присоединятся обладатель премии «Эмми» Джон Хэмм (Дон Дрейпер из «Безумцев»), а также Николь Бехари и в небольшой роли — британский актер Стивен Фрай.

Первоначально шоу позиционировало себя как площадка для насыщенного анализа сложных текущих мировых событий, а именно движения #metoo и предполагаемого сокрытия сексуальных домогательств в The Today Show, равенства на рабочем месте, темы Дональда Трампа и коррупции в медиаконгломератах. Пандемия, карантин, проблемы расовой дискриминации, отношения в однополых парах, аборты, мировые конфликты — кажется, в «Утреннем шоу» нет ни одной темы, которая бы не появлялась в актуальной новостной повестке. Реальные заголовки и кадры настоящих событий здесь используются для достижения драматического эффекта и воспринимаются как часть насыщенного смыслами визуального ряда. В третьем сезоне ведущие вдруг отправляются в космос (буквально), Джон Хэмм играет харизматичного технического гения (очевидный прообраз Илона Маска), который планирует купить UBA, крутит роман с Энистон (сцены секса прилагаются) — и все это в идеальных дорогих интерьерах, в тщательно продуманных костюмах и макияже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Следующая фотография 1 / 10 Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com

Платья для торжественных мероприятий, костюмы для трансляции новостей, кашемировые свитера для повседневной жизни — все они были выбраны или созданы художниками по костюмам Софи де Ракофф, Деброй Макгуайр и Бет Ланкастер. «Наряды этого сезона отличаются от нарядов, которые были в прошлых. Персонажи поднимаются по карьерной лестнице, принимают амбициозные решения, поэтому их уверенность и амбиции отражаются и в их одежде»,— сказала де Ракофф. В число брендов, получивших в этом сезоне больше экранного времени, вошли Alexander McQueen, Khaite и Jil Sander. Марка Lafayette 148 сшила на заказ несколько костюмов для персонажа Риз Уизерспун, Брэдли Джексон, а Valentino благодаря хорошим личным отношениям Дженнифер Энистон с креативным директором бренда Пьером Паоло Пиччоли предоставил платья и аксессуары для одной из ключевых сцен сезона. Вообще, главное обсуждение сериала строится вокруг Дженнифер Энистон — ее называют человеком, которому удалось спасти свою карьеру после череды ролей в посредственных комедиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Следующая фотография 1 / 13 Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com Фото: www.imdb.com

В целом критики сходятся на том, что «Утреннее шоу» — это банальное удовольствие от просмотра холеных звезд первой величины и от того, столько денег все это шоу стоит, но называют его одним из самых странных и запутанных на телевидении. Давно прошли те времена, когда телевизионные новости были средством, через которое люди узнавали о событиях в мире. Но «Утреннее шоу» как будто живет прошлым и считает себя медиа монокультурного значения. Это похоже на разговоры о глянце и онлайн-изданиях, в которых первый отчаянно пытается выглядеть единственным заслуживающим внимания средством связи с аудиторией.

В третьем сезоне «Шоу» «у всех проблемы и у каждого есть свой секрет», как сказала Дженнифер Энистон в одном из интервью. Apple продлила сериал на четвертый сезон — жизнь на телевидении продолжается, несмотря ни на что.

Ирина Кириенко