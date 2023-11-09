Из парламента в десант

Еще один депутат Госсовета Татарстана подписал добровольческий контракт для участия в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Член фракции «Единой России» Марат Галиев с конца октября проходит военную подготовку в Донецкой народной республике (ДНР) и скоро может отправиться в бой в составе десантной группы. Как выяснил «Ъ-Казань», депутат уведомил руководство республиканского парламента, что его не будет на заседаниях три месяца из-за «длительной служебной командировки». Но в дальнейшем пребывание депутата в зоне СВО может затянуться. Другой депутат Госсовета Эдуард Шарафиев от ЛДПР участвует в спецоперации уже почти год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба депутата Марата Галиева Фото: пресс-служба депутата Марата Галиева

Депутат Госсовета Татарстана и предприниматель Марат Галиев подписал контракт с добровольческим отрядом в ДНР. Об этом «Ъ-Казань» сообщила помощница парламентария Камилла Фасхутдинова. По ее словам, господина Галиева определили в десантную группу, сейчас он проходит краткосрочные курсы воинской подготовки.

«В скором времени направится в зону дислокации воинских формирований»,— сказала его помощница.

Контракт об участии в СВО Марат Галиев подписал непосредственно в Донецке. В конце октября депутат лично привез в эту республику очередной гуманитарный груз. 200 тыс. саженцев по программе восстановления лесов, которые были повреждены в ходе боевых действий и лесных пожаров на территории ДНР, пояснила «Ъ-Казань» госпожа Фасхутдинова.

«Я считаю, если ты мужчина и у тебя есть руки, ноги, ты здоров, то должен идти и защищать Родину»,— процитировала господина Галиева его помощница. У депутата есть звание младшего лейтенанта, срочную военную службу проходил в начале 1990-х годов. Женат, воспитывает двух сыновей.

Марату Галиеву 47 лет. Окончил Институт бизнеса и права (филиал в Нижневартовске) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. На сайте Госсовета Татарстана указано, что у господина Галиева есть несколько запатентованных научных разработок. С 2019 года возглавляет Ассоциацию операторов обращения с промышленными отходами. В том же году избран депутатом Госсовета по Мамадышскому избирательному округу. Состоит во фракции «Единой России», член парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. С 2023 года также является президентом Федерации нард Татарстана.

По данным kartoteka.ru, Марат Галиев — владелец и соучредитель нескольких компаний. Среди них зарегистрированные в Татарстане ООО «Миал», «Арт эколоджи» и «Имеральд» (выручка последней в 2022 году составила 370,9 млн руб., чистая прибыль — 134,1 млн руб.). Все они занимаются обработкой и утилизацией опасных отходов. Также у депутата есть бизнес в Ханты-Мансийском автономном округе: ООО «Гермес» (производство безалкогольных напитков). Согласно сайту Госсовета Татарстана, личный заработок господина Галиева за 2021 год составил 5,6 млн руб.

Марат Галиев стал вторым депутатом Госсовета, который подписал контракт об участии в спецоперации РФ на Украине. В ноябре 2022 года в зону СВО отправился представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев. Депутат рассказывал, что его назначили командиром второго батальона отдельной штурмовой бригады и «по согласованию с командованием» ему предоставили «возможность выезжать в командировки для посещения заседаний Госсовета Татарстана». В августе у него закончился второй добровольческий контракт, но он продолжил службу.

В Госсовете Татарстана до сегодняшнего дня не знали, что Марат Галиев стал добровольцем. «Вот я только узнал об этом из СМИ. До это он написал заявление на имя Фарида Хайрулловича (Мухаметшина, спикера Госсовета.— "Ъ-Казань"), что его не будет три месяца. И все»,— заявил глава комитета по экологии Азат Хамаев. Он сказал «Ъ-Казань», что Марат Галиев как член комитета «был активный и законопроекты вносил». (В частности, он предлагал поправки в Экологический кодекс республики, а также хотел инициировать ограничения для пасек из-за угрозы жизни людей, имеющих аллергию на укусы пчел). «Он же бизнесмен, парень живой»,— добавил господин Хамаев.

В пресс-службе Госсовета Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что заявление на имя спикера парламента от Марата Галиева действительно поступало, однако в нем депутат лишь «проинформировал, что находится в длительной служебной командировке в связи с производственной необходимостью».

Помощница господина Галиева сказала «Ъ-Казань», что Госсовет уведомили об отсутствии депутата на три месяца, поскольку это минимальный срок добровольческого контракта. «В дальнейшем, если что-то изменится, мы также уведомим Госсовет о решении Марата Ибрагимовича». Ранее в военкомате Татарстана говорили, что, пока не будет указа о завершении частичной мобилизации на СВО, по своему желанию боец уволиться не может, даже если он доброволец и у него закончился контракт.

Добавим, что Марат Галиев — депутат на освобожденной основе (то есть он не получает зарплату из бюджета, и может заниматься другой деятельностью по основному месту работу). По словам Камиллы Фасхутдиновой, депутат будет «осуществлять свои полномочия через помощников, будучи в отъезде».

В Госсовете Татарстана «Ъ-Казань» подтвердили, что господин Галиев сохранит свой депутатский статус, будучи участником СВО.

«Это мужественный поступок депутата, достойный глубокого уважения»,— написал «Ъ-Казань» Эдуард Шарафиев из зоны СВО, обрадовавшись, что «татарстанское боевое депутатское братство растет». «Я тут иногда пересекался с некоторыми депутатами из Казанской городской думы. Если получится, то с удовольствием увижусь и с Маратом Галиевым. Если будет необходимость, то обязательно ему помогу»,— отметил господин Шарафиев.

Кирилл Антонов