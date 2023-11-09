В Апшеронском районе пенсионерка скончалась в результате автоаварии

В Апшеронском районе в результате автомобильной аварии погибла 72-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

По данным ведомства, 9 ноября около 14:00 на автодороге «станица Кубанская — станица Саратовская» в районе 15 км водитель «ВАЗ 21043 выехал на встречную полосу на участке закругления дороги. В этот момент ему на встречу двигались «ГАЗ 172411» и «ГАЗ 27057». Произошло столкновение, в результате которого пассажирка «ВАЗ» скончалась на месте до приезда медиков, водитель легкового авто получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

Анастасия Донскова

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