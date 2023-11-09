«Магнит» выплатил 688 млн рублей по облигациям
«Магнит» сообщил о выплате 688,2 млн руб. держателям облигаций за третий купонный период. Сведения об этом опубликовала пресс-служба ритейлера.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компания выплатила доход по бондам серии БО-004Р-03 за период с 10 августа 2023 года по 9 ноября. Согласно данным Московской биржи, ставка одного купона составляет 9,2% годовых. Всего было выпущено 30 млн единиц ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 22,94 руб.
Следующий купонный период продлится до 8 февраля 2024 года.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram