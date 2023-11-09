«Магнит» выплатил 688 млн рублей по облигациям

«Магнит» сообщил о выплате 688,2 млн руб. держателям облигаций за третий купонный период. Сведения об этом опубликовала пресс-служба ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания выплатила доход по бондам серии БО-004Р-03 за период с 10 августа 2023 года по 9 ноября. Согласно данным Московской биржи, ставка одного купона составляет 9,2% годовых. Всего было выпущено 30 млн единиц ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 22,94 руб.

Следующий купонный период продлится до 8 февраля 2024 года.

Анастасия Донскова

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