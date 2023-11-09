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Коммерсантъ FM
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Минздрав предложил вывести из ОМС клиники с малым процедурным циклом по ЭКО

Минздрав предложил вывести проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в клиниках, выполняющих менее 100 циклов этой процедуры в год. Об этом замминистра здравоохранения Евгения Котова рассказала на парламентских слушаниях в Совете Федерации «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика».

По ее словам, ведомство в настоящее время проводит работу по установлению критериев для проведения ЭКО — в них и входит соответствующий запрет. Евгения Котова отметила, что министерство разработало поправки в законы «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании». «Как только эти законы будут приняты, актом правительства критерии в последующем будут утверждены»,— пояснила она (цитата по ТАСС).

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), каждый год количество процедур ЭКО в системе ОМС увеличивается. По данным за 2020 год, большее число таких процедур провели именно частные клиники — 52,2 тыс. против 31,7 тыс. В настоящее время в программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), составляемые Минздравом, входит лишь одно требование к профильным подразделениям и клиникам — наличие лицензии по акушерству и гинекологии.

В 2022 году главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина предложила ввести особый контроль над участием медорганизаций, проводящих ЭКО в системе ОМС. Она считает, что именно 100 циклов в год является критическим пороговым значением для сохранения качества процедуры.

Полина Мотызлевская

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