Медработники Ленобласти со стажем от пяти лет смогут получить бесплатную землю

Медицинские работники, занятые в системе государственного здравоохранения Ленинградской области и имеющие стаж работы более пяти лет, смогут бесплатно получить земельный участок, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти.

Соответствующие изменения в закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области» были приняты депутатами областного ЗакСа 9 ноября.

Условием для получения участка станет только пятилетний стаж работы в государственных медучреждениях. Депутаты убрали требование о том, что заявитель должен состоять на учете в органах местного самоуправления Ленобласти в качестве нуждающегося в жилье. Из закона также убрали требование о постоянном проживании в регионе в течение пяти последних лет.

Во втором чтении также была внесена поправка вице-спикера Татьяны Тюриной, согласно которой участки медработникам будут предоставляться в границах населенных пунктов, на территории которых расположена медицинская организация, в которой они работают, либо на «землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального района, на территории которого расположена указанная медорганизация».

В пресс-службе объяснили, что такое решение было принято в связи с нехваткой врачей в Ленинградской области и необходимостью мотивировать их к переезду.

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