В Екатеринбурге к складу «Яндекса» образовалась очередь из «Газелей»

В Екатеринбурге на 11 км Серовского тракта к складу «Яндекс.Маркета» образовалась очередь из грузовых машин. Как сообщил портал E1, рабочие маркетплейса не справляются с потоком машин из-за идущей распродажи.

По словам одного из поставщиков, их наказывают за стояние в очередях. Так как время работы на складе с 11 утра до 19 вечера, они не успевают принимать заказы. Из-за этого предпринимателю могут снизить рейтинг, ввести ограничения заказов и санкции.

«Склад «Яндекс Маркета» около Серовского тракта работает в штатном режиме. Все заказы от продавцов принимаются без очередей», — приводит издание комментарий PR-службы «Яндекса».

Виталий Красиков

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