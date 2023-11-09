Уральские полицейские приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области приняли участие в профилактической федеральной акции «Нет ненависти и вражде». Об этом сообщил официальный представитель регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

По его словам, главная цель акции - «предупреждение и пресечение фактов проявления экстремизма со стороны деструктивных сил, а также формирование у граждан нетерпимости к идеологии радикализма и неонацизма».

Одна из встреч состоялась в Центре культуры города Верхотурье. На ней присутствовало более 130 человек, в том числе представители полиции, екатеринбургской епархии русской православной церкви и духовного управления мусульман.

Главными темами обсуждения стали «укрепление традиционных ценностей нашей страны» и «современные подходы к пониманию роли традиционных конфессий в истории и культуре России и Среднего Урала, укрепления традиционных духовных ценностей нашей страны».

Как отметил Валерий Горелых, встреча поспособствовала «формированию навыков независимого мышления, критического осмысления» у молодежи. «Чтобы на территории Среднего Урала и впредь царили мир и согласие в обществе, участники акции заверили, что продолжат конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными службами и ведомствами», - добавил господин Горелых.

Виталий Красиков

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