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Коммерсантъ FM
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В Думе обнародовали статистику поступления в вузы участников СВО и их детей

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») в четверг доложил на пленарном заседании палаты, как реализуются льготы при поступлении в вуз для участников специальной военной операции (СВО), их детей, а также детей умерших от коронавируса медицинских работников. «По итогам приемной кампании 2023 года в рамках квоты в вузы принято около 9400 человек, из них 1200 участников специальной военной операции и 8200 членов их семей»,— рассказал депутат. Кроме того, по его данным, 220 участников СВО и их детей приняты на подготовительные отделения в вузы за счет бюджетных ассигнований. Господин Кабышев сообщил, что при приеме в рамках квоты наибольшей популярностью пользуются такие направления, как лечебное дело, педагогика и информационные технологии. Лидерами по приему студентов в рамках квоты стали Донской государственный технический университет, Высшая школа экономики, Московский государственный университет и Южный федеральный университет.

При этом Сергей Кабышев отметил, что итоги приемной кампании свидетельствуют о неполной выборке квоты. Среди причин этого он назвал слишком юный возраст детей участников СВО и непродолжительный срок действия новой льготы. В то же время были трудности с высоким конкурсом на гуманитарные и экономические направления, констатировал глава комитета по науке. По его мнению, в будущем необходимо сформировать на законодательном уровне «ясный, четкий, гибкий механизм перераспределения мест». Также господин Кабышев предложил увеличить количество бюджетных мест на востребованных направлениях.

Ксения Веретенникова

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