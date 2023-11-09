Латвия узаконила однополые отношения в рамках института партнерства

Сейм Латвии принял восемь законопроектов, которые с 1 июля 2024 года вводят в стране институт партнерства. Как пишет латвийское агентство LETA, он позволит юридически закрепить партнерские отношения между двумя людьми любого пола.

Пакет законопроектов расширит права граждан Латвии, которые сейчас доступны только родственникам или супругам. В их число входит принятие решений о ходе лечения за человека, который не способен сделать это самостоятельно, унаследование пенсионных выплат после смерти партнера, получение налоговых льгот и другие.

Заключать и расторгать партнерства будут нотариусы. Желающие зарегистрировать этот статус должны иметь общее домохозяйство. Ограничениями для заключения партнерства станут кровное родство и нахождение в официальном браке.

Сейм Латвии принял пакет законов после девяти рассмотрений. За проголосовали 53 депутата, против — 43. Авторы ряда законопроектов отмечают, что институт партнерства ориентирован на всех людей, которые «не хотят вступать в официальный брак». Изменения вступят в силу после согласования с президентом страны.

В общественном движении Dzvesbiedri, как пишет издание Delfi, заявили, что принятых Сеймом изменений недостаточно. В организации считают, что поправок требуют еще 70 законов, которые в том числе касаются воспитания детей.

Петр Бузлаев