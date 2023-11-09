В Ярославле простятся с двумя погибшими в СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли Денис Кудряшов и Алексей Щуко из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В правительстве рассказали, что Денис Кудряшов был стрелком-радиотелефонистом, а Алексей Щуко — механиком мотострелкового батальона. С погибшими простятся в Ярославле.

«Прощание с ними пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского: с Денисом Кудряшовым – 10 ноября, с Алексеем Щуко – 13 ноября. Начало – в 11 часов»,— сообщили в правительстве и уточнили, что семьи погибших получат материальную помощь.

Алла Чижова