Ответчику пришел товарный знак свыше

В арбитражном суде Московской области завершился спор вокруг названия уфимского ТРЦ «Иремель». Компания «Иремель-инвест», владеющая правами на товарный знак «Иремель», просила суд запретить Роману Юсупову (сын предпринимателя Марселя Юсупова) использовать спорное обозначение в названии торгового центра в Туймазах. Ответчик, который ранее проиграл спор по поводу регистрации товарного знака за «Иремель-инвестом», пытался доказать, что не использует спорное обозначение с 2019 года, но суд с ним не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области опубликовал решение по иску ООО «Иремель-инвест» к индивидуальному предпринимателю Роману Юсупову. Компания просила суд запретить господину Юсупову использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Иремель» в деятельности принадлежащего ответчику торгового центра в Туймазах, а также выплатить компенсацию 2,5 млн руб. Позднее, в ходе судебных разбирательств, компания уточнила исковые требования к господину Юсупову: «Иремель-инвест» просил обязать ответчика выплатить ей 5 млн руб., от остальных первоначальных требований компания отказалась.

Десятилетнее право на товарный знак ООО «Иремель-инвест», которое владеет зданием ТРК «Иремель» в Уфе, зарегистрировало в ноябре 2019 года по трем классам Международной классификации товаров и услуг. Спорное обозначение представляет собой изображение восходящего солнца над двумя рядом стоящими горами, под которым оригинальным шрифтом написано слово «Иремель», а ниже — «торгово-развлекательный комплекс». Знак выполнен в зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

Представитель «Иремель-инвеста» в суде отмечал, что для компании «использование товарного знака имеет большую потребительскую и коммерческую ценность» и «активно используется истцом в коммерческой деятельности для извлечения прибыли». При этом, пояснил он, Роман Юсупов неправомерно использует обозначение «Иремель» на фасаде и крыше одноименного ТЦ в Туймазах.

ООО «Иремель-инвест» зарегистрировано в октябре 2014 года. Уставный капитал — 2 млрд руб. Владелец — благотворительный фонд «Урал», созданный первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. В 2022 году при выручке 215,1 млн руб. убыток компании составил 44,9 млн руб.

Представитель Романа Юсупова в суде просил в иске отказать. По его словам, вывески «Иремель» были демонтированы со здания туймазинского ТЦ еще в 2019 году, до момента регистрации «Иремель-инвестом» права на спорный товарный знак. Сумму компенсации он просил снизить до 30 тыс. руб.

Выслушав доводы сторон, суд установил, что позиция ответчика расходится с доказательствами по делу. Так, согласно фотографии торгового центра в сервисе «Яндекс карты» (файл был нотариально подтвержден), в 2020 году на здании, принадлежащем господину Юсупову, были установлены вывески с обозначением «Иремель».

Также суд принял во внимание результаты предыдущего судебного процесса, в ходе которого Роман Юсупов пытался признать недействительным решение Роспатента от ноября 2022 года, которым ведомство отказало ему в удовлетворении возражений по поводу регистрации в качестве товарного знака эмблемы торгово-развлекательных комплексов «Иремель». Весной текущего года Суд по интеллектуальным правам отказал господину Юсупову в удовлетворении иска, отметив, что у него нет прав на использование спорного обозначения.

«Таким образом, ответчик осуществил незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит истцу»,— следует из решения арбитражного суда Московской области. При определении размера компенсации суд учел, в частности, «характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя», и обязал Романа Юсупова выплатить истцу 1,5 млн руб.

Партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов полагает, что «в указанном деле сложно не согласиться с выводами суда». «Вместе с тем вопрос о соразмерности присужденной судом компенсации может стать предметом рассмотрения в апелляционной инстанции. Решение суда первой инстанции не содержит сведений о том, каким образом истец доказывал, а ответчик опровергал расчет компенсации».

Булат Баширов