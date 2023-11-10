Круг ответчиков сужается

Суд первой инстанции отказал в привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам компании группы «Госстрой» (принадлежала Кириллу Бадикову), бенефициара подмосковного застройщика «Садовое кольцо» Сергея Колунова и аффилированных с ним компаний, а также бывшего руководства ООО «Госстрой-менеджмент». В 2019 году «Садовое кольцо» заключило с «Госстроем» соглашение о достройке проблемных объектов, но позже оно было расторгнуто. По мнению конкурсного управляющего, на момент возникновения объективного банкротства в 2019 году компания-должник находилась под контролем «Садового кольца». Однако суд посчитал иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не нашел оснований для привлечения Сергея Колунова к субсидиарной ответственности

Фото: Сайт Главы РБ Суд не нашел оснований для привлечения Сергея Колунова к субсидиарной ответственности

Фото: Сайт Главы РБ

Арбитражный суд Башкирии отказал в привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара подмосковной группы компаний «Садовое кольцо» Сергея Колунова, ООО «Садовое кольцо инвест» и ООО «СК С.Г.П.», бывших директоров ООО «Госстрой-менеджмент» (управляло дочерними структурами группы компаний бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова «Госстрой») Булата Мифтахова (в 2019–2020 годах) и Екатерины Ермаковой (в 2020–2021 годах) по обязательствам компании ООО «Зеленая роща» (входило в ГК «Госстрой») в размере 400,2 млн руб.

В марте 2022 года «Зеленая роща», которая возводила ЖК «Московский» в квартале уфимских улиц Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской (ЖК «Московский») была признана банкротом. Конкурсный управляющий компании Ильдар Ахметьянов подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Кирилла Бадикова, его супруги Татьяны (была участником компании в 2015–2019 годах), их троих несовершеннолетних детей, бывшего финдиректора «Госстрой-менеджмента» Павла Степанова, экс-гендиректора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина, а также возглавляемые ими компании.

Представитель Кирилла Бадикова ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков представителей «Садового кольца», против чего конкурсный управляющий не возражал. В сентябре текущего года суд выделил требования в отношении Сергея Колунова, Екатерины Ермаковой, Булата Мифтахова, «Садового кольца-инвест», «СК С.Г.П.» и «СК С.Т.З.» в самостоятельное производство.

В 2019 году «Садовое кольцо» заключило с группой «Госстрой» соглашение, по которому обязалось достроить проблемные объекты уфимской компании, в частности ЖК «Московский». В 2021 году министерство строительства Башкирии приняло решение о нецелесообразности достройки «Московского», а чтобы его дольщики могли получить компенсации от Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, «Зеленую рощу» и ряд других компаний «Госстроя» признали банкротами.

По мнению Кирилла Бадикова, к банкротству «Зеленой рощи» привела, в частности, передача «Садовому кольцу» активов «Госстроя» на 2 млрд руб. На момент возникновения объективного банкротства в конце ноября 2019 года должник находился под контролем подмосковной группы, отмечал господин Бадиков.

Ответчики требования не признали. Министерство строительства и архитектуры республики также просило отказать, указывая, что строительство дома приостановилось во втором квартале 2019 года на стадии готовности 52%.

Прокуратура Башкирии в своем отзыве сообщила, что «Садовое кольцо» выбирало объекты для достройки по своему усмотрению и вывело активы компаний «Госстроя».

Суд установил, что уже в конце 2018 года у «Зеленой рощи» практически не было средств, а банкротство компании фактически наступило в июне 2019 года, именно тогда строительство ЖК «Московский» приостановилось.

При этом, отметил суд, несмотря на подписание соглашения с «Садовым кольцом», Кирилл Бадиков «никогда не утрачивал» прямого корпоративного контроля над «Зеленой рощей» и другими компаниями «Госстроя».

Доказательств приобретения ответчиками существенных активов должника в материалах дела нет, а Булат Мифтахов и Екатерина Ермакова руководили «Госстрой-менеджментом» в период неплатежеспособности компаний группы, установил суд.

Кирилл Бадиков ходатайствовал о судебной экономической экспертизе для оценки финансового положения «Зеленой рощи» в 2019 и 2021 годах. Однако суд ему отказал, отметив, что обязанность по проведению анализа возложена на самого арбитражного управляющего, а не на эксперта.

Представитель Бадиковых адвокат Руслан Евсюков сообщил «Ъ-Уфа», что подал апелляционную жалобу. Также не согласен с решением суда Ильдар Ахметьянов, который пояснил, что намерен его обжаловать.

Руководитель банкротной практики Intana legal Мария Михеева считает, что конкурсный управляющий и прокуратура представили убедительные доводы в пользу того, что ответчики входили в органы управления должника и являлись выгодоприобретателями его имущества, когда компания находилась в состоянии объективного банкротства. «С моей точки зрения, суд не дал надлежащей оценки этим доводам. Де-факто своими действиями ответчики способствовали сокрытию признаков банкротства и неисполнению обязанности по подаче заявления в суд, что только затянуло применение реабилитационных механизмов Фонда дольщиков и увеличило сумму ущерба»,— отметила Мария Михеева.

Влада Шипилова