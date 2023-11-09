За сутки мошенники выманили у жителей Башкирии около 11 млн рублей

За минувшие сутки у жителей Башкирии мошенники выманили около 11 млн руб., сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Возбуждено 16 уголовных дел по фактам мошенничества.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», по данным ведомства, за восемь месяцев этого года зарегистрировано 12 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ущерб 9 тыс. пострадавшим составил около 1,7 млрд руб. В среднем граждане ежемесячно переводят злоумышленникам около 50 млн руб.

В конце октября в Курултае республики сообщили об организации рабочей группы по противодействию телефонному мошенничеству.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте