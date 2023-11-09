Госдума одобрила повышение в 2,5 раза штрафов за нерыночные цены по внешним сделкам

Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль за нарушениями бизнесом валютного законодательства при использовании нерыночных цен в сделках. Согласно поправкам ко второму чтению, штрафы для бизнеса за нерыночные цены по внешним сделкам поднимаются с 40% до 100% суммы неуплаченного налога.

Сейчас штрафы не могут быть меньше 30 тыс. руб. В случае принятия закона эта планка повысится до 500 тыс. руб. Минфин также предложил расширить перечень лиц, которые будут считаться взаимозависимыми (сейчас таковыми могут быть любые налогоплательщики), а также увеличить штраф за непредставление сведений по контролируемой сделке с 5 тыс. до 100 тыс. руб. Штраф за непредставление национальной или глобальной документации составит 1 млн руб., за непредставление документации относительно конкретной сделки — 500 тыс. руб.

Источники Forbes отмечают, что поправки ко второму чтению были внесены ночью 7 ноября, то есть менее чем за два дня до второго чтения сегодня, 9 ноября. По словам руководителя экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилла Никитина, предлагаемые к принятию во втором чтении поправки были «крайне существенны».

29 сентября правительство внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму. Представителем правительства в рамках рассмотрения инициативы назначен замглавы Минфина Алексей Сазонов. В мае господин Сазонов заявлял, что штрафы будут подняты до 40% от корректировки налоговой базы. На сегодняшнем заседании он заявил, что целью ужесточения контроля за ценообразованием является борьба с уклонением от уплаты налогов. 2 ноября он заявлял, что принятие законопроекта сократит число случаев, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».