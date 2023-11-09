Прокуратура Башкирии утвердила обвинение активисту Фаилю Алчинову

Заместитель прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов утвердил обвинительное заключение по обвинению активиста Фаиля Алчинова в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщил активист в своем Telegram-канале. Господин Алчинов надеялся, что уголовное дело вернут на дополнительное расследование, поскольку, по его мнению, в его действиях нет состава преступления.

Как сообщали СМИ, обвинение активисту предъявили в октябре. Поводом к разбирательству послужило опубликованная в апреле Фаилем Алчиновым во «ВКонтакте» видеозапись на башкирском языке, в которой, по версии следствия, им негативно оцениваются жители Кавказа, Средней Азии и армяне.

Активисту грозит до пяти лет.

В 2019 году Фаиль Алчинов покинул должность председателя незарегистрированной организации «Башкорт» (в 2020 году Верховный суд Башкирии признанал «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность), которую возглавлял 5 лет.

Венера Хисамова

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