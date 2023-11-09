Жителя Сочи подозревают в контрабанде наркотиков из Индии

Жителя Сочи подозревают в контрабанде психотропных веществ из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС психотропных веществ в крупном размере). По версии следствия, мужчина заказал партию веществ и оплатил ее доставку из Индии в Россию. При получении посылки на почте подозреваемого задержали.

Сочинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении злоумышленника. В случае доказательства его вины в суде мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Анастасия Донскова

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