Суд продлил меру пресечения главе администрации Салавата

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя продлил до 9 февраля меру пресечения главе администрации Салавата Игорю Миронову, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Чиновнику по-прежнему нельзя покидать жилое помещение с 22:00 до 06:00.

Игорю Миронову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он без торгов передал ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» право владения и пользования системой энергосетевого хозяйства Салавата.

Игорь Миронов возглавил мэрию в апреле 2020 года. Сообщалось, что исполняющим обязанности руководителя администрации города в его отсутствие является первый замглавы Артур Рундау.

Венера Хисамова

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