Белгородэнерго обеспечило городские многоэтажки электричеством

Филиал «Россети Центр» – Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение многоэтажной жилой застройки в микрорайоне Восточный города Белгорода.

Фото: Белгородэнерго

Для электроснабжения новостроек энергетики смонтировали три трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, оборудованных новейшими каналами связи и передачи данных, проложили более 20 километров кабельных линий электропередачи. Все энергообъекты построили с использованием современного российского оборудования и материалов. Общая присоединенная мощность составила 1,5 МВт.

Электроснабжение нового жилого комплекса осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут бытовая техника, общедомовое и наружное освещение, лифты, системы вентиляции.

Многоквартирные дома строятся по улице Виктора Лосева, по соседству с индивидуальной жилой застройкой. Проектом предусмотрено создание социальной инфраструктуры. По муниципальным контрактам ключи от новых квартир здесь также получают малообеспеченные семьи, дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья.

«Развитие сетевого комплекса для электроснабжения нового жилья – одно из приоритетных направлений работы энергетиков, которые не только отвечают за качественное и бесперебойное электроснабжение белгородцев, но и создают условия для реализации важных инфраструктурных проектов, подобных этому», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.