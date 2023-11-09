Пермский округ прокомментировал отрицательный отзыв на законопроект губернатора

В администрации Пермского округа прокомментировали «Ъ-Прикамье» выданное главой Владимиром Цветовым отрицательное заключение на краевой законопроект, предусматривающий передачу с местного на региональный уровень полномочий по водоснабжению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Администрация округа встроена в систему региональной власти, обсуждение передачи полномочий в сфере ЖКХ на уровень края - обычный рабочий момент и диалог с правительством региона. Мы, безусловно, поддерживаем политику губернатора Пермского края» - заявила «Ъ-Прикамье» Ольга Кейсер, пресс-секретарь Владимира Цветова.

Ранее агентство Ura.Ru обратило внимание на опубликованное заключение, подписанное главой территории. В нем господин Цветов сообщил, что законопроект «не может быть согласован», поскольку это приведет к «нарушению единства и комплексного подхода в управлении обозначенных сфер коммунального хозяйства муниципального округа».

Окружная мэрия полагает, что законопроект негативно отразится на инвестиционной привлекательности муниципалитета: увеличатся сроки подключения новых строений к коммунальным сетям, сроки согласования инвестпрограмм. Глава округа заметил отсутствие финансово-экономического обоснования законопроекта, поэтому мэрия не может объективно оценить, как его принятие скажется на бюджете территории.

Законопроект был внесен губернатором Дмитрием Махониным в начале ноября. Он предполагает перераспределение полномочий Пермского муниципального округа в пользу краевой власти в части: определения гарантирующей организации централизованного водоснабжения и водоотведения; утверждения схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; утверждения и согласовывания техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций. Согласно тексту законопроекта, Пермский муниципальный округ вправе передать в государственную собственность края имущество, предназначенное для осуществления данных полномочий. В случае принятия законопроекта полномочия будут перераспределены с 1 января 2024 года на неограниченный срок. Планируется, что депутаты рассмотрят проект закона на заседании в ноябре.