Международный форум «Со.знание» состоится в Нижнем Новгороде в декабре

Второй международный ESG-форум «Со.знание» пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 декабря, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В рамках форума состоится стратегическая сессия, участники определят релевантные принципы устойчивого развития российской экономики и планы их реализации, говорится в сообщении.

Основные мероприятия форума пройдут на площадке академии «Маяк». «”Со.знание” станет первой площадкой, где будут сформированы и предложены принципы устойчивого развития для стран БРИКС, основанные на 17-ти целях устойчивого развития ООН, но с учетом общественно-экономического уклада стран союза», — отметили организаторы.

Владимир Зубарев