В Сочи приостановили выход судов в море в торговом порту

В морском торговом порту Сочи приостановили выход судов в море из-за непогоды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора порта Юрия Владимирова.

В прибрежной зоне Сочи в период с 9 по 10 ноября прогнозируется сильный дождь с грозой и усилением ветра до 14 метров в секунду. По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», осадки ожидаются ночью.

В целом по Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

Анастасия Донскова

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