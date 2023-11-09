Фестиваль «Дягилев P.S.», Дельфин в «Космонавте», плэйбек-театр, гольф и решающий матч «Зенита»

«Ъ-СПб» составил традиционную афишу культурных событий, которые пройдут в выходные и на следующей неделе. Петербуржцев ждет насыщенная культурная программа: перформансы импровизационного театра, концерты классической и другой музыки, балет, документальное кино. Нельзя обойти стороной и спортивные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой зал Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Фото: Центр музыкальной культуры «Чайковский» Большой зал Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Фото: Центр музыкальной культуры «Чайковский»

10 ноября, в пятницу, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича состоится закрытие VII международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». В программе — сочинения Петра Чайковского, Роберта Шумана, Эдварда Грига. Особенностью концерта станет исполнение двух музыкальных интерпретаций поэмы Джорджа Гордона Байрона «Манфред». Фортепианный концерт Грига прозвучит в исполнении Николая Кузнецова, обладателя гран-при престижного конкурса Monte Carlo Piano Masters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-центр «Петергоф»

Фото: Гольф-центр «Петергоф» Гольф-центр «Петергоф»

Фото: Гольф-центр «Петергоф»

10 и 11 ноября гольф-центр «Петергоф» приглашает гольфистов принять участие в турнире, приуроченном к открытию зимнего сезона. Турнир пройдет на современных симуляторах. Организаторы отмечают, что гостей клуба и участников ждет насыщенная программа с гольфом, фуршетом и живой музыкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщик ФК «Зенит» на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Болельщик ФК «Зенит» на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

11 ноября, в субботу, петербургский футбольный клуб «Зенит» встретится с «Краснодаром», лидером нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Петербурге. Аналитики отмечают, что никогда еще за 15 лет «Краснодар» не был так близок к чемпионскому титулу, а «Зенит», напротив, занимает непривычную для себя вторую строчку турнирной таблицы. Согласно котировкам букмекеров, петербургская команда — фаворит матча. Для любителей футбола это событие из разряда «нельзя пропустить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Фото: Центр музыкальной культуры «Чайковский» Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Фото: Центр музыкальной культуры «Чайковский»

11 и 12 ноября в Александринском театре в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» представят оперу «Евгений Онегин» с применением цифровых технологий. Режиссер-постановщик — художественный руководитель фестиваля Ханс-Йоахим Фрай, дирижер — Антон Лубченко. Инновационную версию оперы представят солисты московских и петербургских театров. Роль Евгения Онегина исполнит солист Мариинского театра Владимир Мороз, Татьяны Лариной — солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченка Елена Безгодкова, Владимира Ленского — солист Детского музыкального театра «Зазеркалье» Симеон Асеев. В постановке примет участие камерный хор Festino под управлением Александра Макарова. В опере, жанр которой композитор определил как «лирические сцены», внимание сосредоточено на отношениях трех главных действующих лиц: Евгения Онегина, Татьяны Лариной, Владимира Ленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль Flute Masters

Фото: Flute Masters Ансамбль Flute Masters

Фото: Flute Masters

13 ноября в Петрикирхе пройдет концерт классической музыки. С программой «Шедевры русской и европейской музыки» выступит ансамбль Flute Masters. Прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Марена Маре, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и других композиторов. Состав ансамбля: Инна Черепанова, София Лубянцева, Александра Муковня, Александр Зайцев, Софья Жилина, Алексей Ужегов, Олег Батаев.

14 ноября Музыкальный театр имени Шаляпина представит в зале Государственной академической капеллы литературно-музыкальный проект «О чем говорят женщины. Русский мир героинь Островского», приуроченный к 200-летию драматурга. Постановка посвящена женским персонажам пьес Островского, которые часто формируют сюжет и драматургию его произведений. Героинь пьес Александра Островского — купчих, девушек с характером, актрис провинциальных театров — представят артистки известных петербургских театров: заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, Римма Саркисян (театр им. Ленсовета), Татьяна Захарова (театр «Русская антреприза»), Снежана Соколова (театр «Суббота»), Елена Сохацкая и Наталья Парашкина («Балтийский дом»). Дирижер — Фабио Мастранджело, режиссер — Виктор Высоцкий. Аккомпанировать солистам будет Симфонический оркестр «Северная симфония».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянская оперная певица Барбара Фриттоли

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Итальянская оперная певица Барбара Фриттоли

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ноябре и декабре в Петербурге пройдет юбилейный XXX Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Петербурга». В концертах примут участие оперная певица Барбара Фриттоли, главный исполнитель сочинений Эннио Морриконе для фильмов трубач Нелло Сальца, солисты Мариинского, Михайловского и Большого театра. Выступления пройдут в Шереметевском дворце, Этнографическом музее, Николаевском дворце, Эрмитаже, Михайловском замке.

18 ноября в Николаевском дворце пройдет концерт с участием итальянского трубача Нелло Сальца, который исполнил партии трубы в саундтреках Эннио Морриконе. Композиции в его исполнении звучат в фильмах «Жизнь прекрасна», «Легенда о пианисте», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке» и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Терезин-квартет»

Фото: фестиваль — «Дягилев P.S.» Сцена из спектакля «Терезин-квартет»

Фото: фестиваль — «Дягилев P.S.»

В ноябре в Петербурге пройдет фестиваль «Дягилев P.S.», создатели которого стремятся показать, как наследие организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева преломляется в современности. 14 ноября балетной программе фестиваля даст начало выступление в Александринском театре труппы Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. Она представит недавнюю премьеру «Терезин-квартет»: четыре одноактных балета на музыку Эрвина Шульхофа, Гидеона Кляйна, Павла Хааса, Ханса Краса. Эти композиторы — узники концентрационного лагеря Терезиенштадт, где в 1941–1945 годах были убиты 33 тыс. человек. На сцене будут рассказаны четыре истории узников Терезиенштадта, рассказанные языком современного балета в постановке хореографов Алессандро Каггеджи, Татьяны Багановой, Максима Петрова, Александра Сергеева.

Продолжит балетную программу фестиваля спектакль WITHIN («Внутри») индийской балетной компании Адити Мангалдас, которую представят на сцене театра «Балтийский дом» 16 ноября. Труппа Адити Мангалдас работает в стиле индийского классического танца катхак, зародившегося в Северной Индии. Первыми исполнителями танца были храмовые сказители, сопровождавшие пересказы мифов жестикуляцией и танцами. В основе спектакля — размышление о времени и его силе воздействия на человека. «Человек в потоке времени, вся его жизнь — это баланс и выбор, который мы совершаем, который нас формирует»,— рассказывают организаторы.

17 ноября в рамках фестиваля пройдет специальный показ документального фильма Aidan.doc о жизни художницы Айдан Салаховой. Ленту представит продюсер и сценарист Алексей Боков в Творческой котельной Левашовского Хлебозавода. В фильме художница расскажет о том, как победила рак и с какими трудностями столкнулась, когда переходила от современной живописи к мраморной скульптуре. Герои фильма: Аидан Салахова, Зельфира Трегулова, Евгений Митта, Александра Вертинская, Андрей Малахов, Алексей Боков и другие. После просмотра зрители смогут пообщаться с продюсером.

18 ноября на площадке «Кино&Театр» отеля «Англетер» состоится премьера документального фильма «Донна Таня. Сто лет счастья», приуроченная к 100-летию балерины Татьяны Лесковой. Героиня фильма — последняя из прямых потомков писателя Николая Лескова, 17 лет гастролировавшая в составе труппы «Оригинальный русский балет». Автор сценария — писательница Майя Кучерская, режиссер — Татьяна Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

17 и 18 ноября певец Дельфин представит в клубе «Космонавт» расширенную электрическую программу Volume I и Volume II. Организаторы концерта предупреждают, что сет-листы выступлений не будут повторяться. На концептуальных концертах прозвучит материал из нового альбома «Прощай, оружие», а также масштабная ретроспективная подборка композиций из разных периодов творчества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органный концерт в лютеранском соборе «Петрикирхе»

Фото: Amadeus Concerts Органный концерт в лютеранском соборе «Петрикирхе»

Фото: Amadeus Concerts

18 ноября Amadeus Concerts предложит петербуржцам на выбор сразу два концерта: «Орган+» и «Вселенная Властелина Колец». Органный концерт пройдет в Петрикирхе. Организаторы обещают специального гостя — музыканта, имя которого не называют. На концерте представят органные сочинения, а также дуэты с приглашенным гостем. Концерт, на котором прозвучит музыка Говарда Шора, написанная для киносаги «Властелин колец», пройдет в «Колизей-Арене». Исполнять композиции будет петербургский оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского. Организаторы напоминают, что за свою музыку к трилогии композитор получил три премии «Оскар». Исполнение музыки будет сопровождаться кадрами из фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперетты композитора Исаака Дунаевского

Фото: Мария Ковалева Сцена из оперетты композитора Исаака Дунаевского

Фото: Мария Ковалева

19 ноября Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии приглашает прикоснуться к наследию композитора Исаака Дунаевского. На концерте прозвучат фрагменты оперетт Дунаевского, которые в разное время шли на театральных сценах: «Белая акация», «Женихи», «Вольный ветер», «Дороги к счастью», «Сын клоуна». Также будет исполнено попурри из песен на музыку композитора. Организаторы концерта отмечают, что несмотря на популярность произведений Исаака Дунаевского для театра в советское время, сейчас его творческое наследие остается невостребованным на сцене. «Выбрав в программу концерта фрагменты произведений Дунаевского разных лет, Театр музыкальной комедии возрождает из забвения не только прекрасную музыку, но восстанавливает дух ушедшей эпохи, стараясь заполнить сердца своих зрителей светом надежды, возродить в них мечты о прекрасном»,— рассказывается о постановке на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плейбэк-театр «Новый Jazz»

Фото: «Новый Jazz» Плейбэк-театр «Новый Jazz»

Фото: «Новый Jazz»

20 и 21 ноября в пространстве «Скороход» пройдут гастроли московского плейбэк-театра «Новый Jazz» — старейшего в России театра, который работает в этом жанре. Особенностью плэйбек-театра является то, что в постановке участвуют ее зрители: они рассказывают истории из своей жизни на заданную тему, а актеры пересказывают ее на языке импровизационного театра. Труппа представит в Петербурге два перформанса: один — на тему трудного возраста, тема второго — «мосты». Каждый перформанс продолжается 1,5 часа и представляет собой последовательность из 10–12 «короткометражек», спонтанно созданных на основе предложенных зрителями сюжетов. Рассказать свою историю может любой — затем артисты воплотят ее в форме музыкальной либо театральной импровизации.

Подготовил Дмитрий Крашенинников