На северо-западе Челябинска планируют построить школу за 1,3 млрд рублей

Управление капитального строительства администрации Челябинска объявило аукцион на строительство школы в микрорайоне Парковый. Начальная цена контракта составляет 1,37 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Школу на 1100 учеников планируется построить в микрорайоне №48 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе, в границах улиц Бейвеля, Мусы Джалиля, Маршала Чуйкова и Хариса Юсупова. Согласно техническому заданию, здание образовательного учреждения будет состоять из трех трехэтажных блоков общей площадью 22,3 тыс. кв. м с двумя внутренними дворами. На первом этаже разместятся гардеробы начальной, средней и старшей школы, вестибюль, учебные классы, универсальные помещения для групп продленного дня, подсобные помещения, спальни, рекреации и мастерские, кабинет кулинарии, столовая с обеденным залом на 550 мест, кабинет врача процедурные кабинеты. На втором этаже кроме классов и кабинетов будут спортивный, тренажерный и хореографический залы, радиоузел и актовый зал. На третьем разместят библиотеку и медиатеку. Здание должно быть оборудовано тремя пассажирскими лифтами для маломобильных учеников. Строительство школы должно завершиться к концу 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 ноября. Итоги подведут 20 ноября.

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