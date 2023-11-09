«Осужденные чиновники – самые ответственные работники»
Гендиректор ООО «Гранд-НН» Игорь Гордеев — о трудоустройстве заключенных
На Линдовской птицефабрике депутата заксобрания Игоря Гордеев организованы первые два УФИЦ — исправительных трудовых центра. На изолированных участках живут и работают осужденные к принудительным работам или получившие смягчение режима заключения. По словам господина Гордеева, при трудоустройстве заключенных важную роль играют их профессиональные навыки.
Гендиректор ООО «Гранд-НН» Игорь Гордеев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
— На сегодняшний день у нас в УФИЦ работают больше 130 человек. Нужны и просто рабочие руки, и специалисты. Мы стараемся сделать так, чтобы осужденный мог максимально использовать свои знания. Это и ему привычно, и предприятию полезно. Например, роботизированной фермой у нас управляет человек, который хорошо знаком с IT-технологиями, раньше работал в «Яндексе». К нам попадают за нетяжелые статьи, и те, кого отпускает суд из колонии за хорошее поведение. Если ты хорошо работаешь и получаешь поощрения, то имеешь возможность раньше подать на условно-досрочное освобождение.
Есть определенная проблема с вычетами по приговорам. Некоторым осужденным, чтобы погасить ущерб потерпевшим по своему уголовному делу, приходится отдавать почти все заработанное в УФИЦ, человеку остается меньше прожиточного минимума. Это демотивирует людей трудиться. Мы думаем, как законодательно решить эту проблему, нужна некая планка неотчуждаемой зарплаты.
Есть среди работников УФИЦ два-три известных чиновника, главы и заместители, осужденные по коррупционным статьям. Они одни из лучших работников, видимо, в силу приобретенной на службе ответственности и дисциплины. Кто-то оператором работает, кто-то в АХО (административно-хозяйственный отдел), кто-то стал помощником начальника цеха по убою птиц. Все осужденные работают по текущему режиму птицефабрики: смена может быть по и восемь часов, где-то шесть, где-то по 12 часов по графику «два через два», есть и ночные смены. Планируем еще третий УФИЦ открыть в Доскино под кофейную фабрику: нужны рабочие руки на фасовку кофе. Вообще это часто тяжелый физический труд, у нас точно медом не намазано. Но большинство из осужденных реально хочет хорошо работать, чтобы пораньше освободиться.