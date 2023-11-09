«Осужденные чиновники – самые ответственные работники»

На Линдовской птицефабрике депутата заксобрания Игоря Гордеев организованы первые два УФИЦ — исправительных трудовых центра. На изолированных участках живут и работают осужденные к принудительным работам или получившие смягчение режима заключения. По словам господина Гордеева, при трудоустройстве заключенных важную роль играют их профессиональные навыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ООО «Гранд-НН» Игорь Гордеев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Гендиректор ООО «Гранд-НН» Игорь Гордеев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— На сегодняшний день у нас в УФИЦ работают больше 130 человек. Нужны и просто рабочие руки, и специалисты. Мы стараемся сделать так, чтобы осужденный мог максимально использовать свои знания. Это и ему привычно, и предприятию полезно. Например, роботизированной фермой у нас управляет человек, который хорошо знаком с IT-технологиями, раньше работал в «Яндексе». К нам попадают за нетяжелые статьи, и те, кого отпускает суд из колонии за хорошее поведение. Если ты хорошо работаешь и получаешь поощрения, то имеешь возможность раньше подать на условно-досрочное освобождение.

Есть определенная проблема с вычетами по приговорам. Некоторым осужденным, чтобы погасить ущерб потерпевшим по своему уголовному делу, приходится отдавать почти все заработанное в УФИЦ, человеку остается меньше прожиточного минимума. Это демотивирует людей трудиться. Мы думаем, как законодательно решить эту проблему, нужна некая планка неотчуждаемой зарплаты.

Есть среди работников УФИЦ два-три известных чиновника, главы и заместители, осужденные по коррупционным статьям. Они одни из лучших работников, видимо, в силу приобретенной на службе ответственности и дисциплины. Кто-то оператором работает, кто-то в АХО (административно-хозяйственный отдел), кто-то стал помощником начальника цеха по убою птиц. Все осужденные работают по текущему режиму птицефабрики: смена может быть по и восемь часов, где-то шесть, где-то по 12 часов по графику «два через два», есть и ночные смены. Планируем еще третий УФИЦ открыть в Доскино под кофейную фабрику: нужны рабочие руки на фасовку кофе. Вообще это часто тяжелый физический труд, у нас точно медом не намазано. Но большинство из осужденных реально хочет хорошо работать, чтобы пораньше освободиться.

записал Роман Кряжев