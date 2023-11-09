В Крыму врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности школьнику
В Симферополе будут судить врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности ученику девятого класса одной из школ во время занятий физкультурой. Трагедия произошла в марте этого года, напомнили в пресс-службе прокуратуры республики.
Фото: pixabay.com
Как считает следствие, педиатр допустила школьника до участия в спортивной эстафете, хотя у юноши были ограниченные возможности здоровья. Медосмотр, как отметили в ведомстве, женщина не провела.
Во время тренировки после выполнения норматива по бегу на 200-250 м школьник потерял сознание. Юношу госпитализировали, он скончался в больнице.
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