Железнодорожная логика

В Москве состоялся съезд инженеров и техников железнодорожного транспорта. На заседании съезда 5 июля выступил председатель особого совещания по научной организации работ на транспорте и по улучшению и упрощению аппарата Наркомата путей сообщения, председатель секции научной организации труда при Наркомате рабоче-крестьянской инспекции СССР, создатель и руководитель лиги «Время» товарищ Платон Михайлович Керженцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший стрелочник станции «Узловая Московская» Донбасской железной дороги, 1930-е гг.

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк". Старший стрелочник станции «Узловая Московская» Донбасской железной дороги, 1930-е гг.

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк".

В своем докладе он отметил, что в области научной организации труда железнодорожники находятся в преимущественном положении. На железной дороге очень высок процент инженеров, работавших по вопросам усовершенствованного тейлоризма.

Товарищ Керженцев рассказал, что планируется устроить на одной из железнодорожных линий, прилегающих одним концом к Москве, опытный участок, на котором можно было бы использовать методы научной организации труда в объеме, который позволит практическая обстановка. Если опыт, проверенный на практике на этом участке, окажется положительным, он будет перенесен на другую линию, чтобы выработать общенормальные правила эксплуатации и меры улучшения тяги, пути.

Вырабатываются мероприятия по использованию научной организации труда на Ярославском вокзале. Они направлены на улучшение пассажирского движения. В настоящее время пассажир не может ориентироваться на вокзале.

В заключение товарищ Керженцев указал на существующее среди рабочих предубеждение против научной организации труда. Когда инженер или техник приходит в мастерскую изучать работу с хронометром в руках, рабочий к этому относится с предубеждением, полагая, что научное изучение приводит к повышению урока и понижению расценок. Товарищ Керженцев призвал участников съезда бороться с этим предубеждением для создания тесного содружества между инженерами, рабочими и служащими.

Статью о выступлении Керженцева опубликовали «Известия» 7 июля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев