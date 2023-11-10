Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Железнодорожная логика

Как 100 лет назад внедряли научную организацию труда на транспорте

В Москве состоялся съезд инженеров и техников железнодорожного транспорта. На заседании съезда 5 июля выступил председатель особого совещания по научной организации работ на транспорте и по улучшению и упрощению аппарата Наркомата путей сообщения, председатель секции научной организации труда при Наркомате рабоче-крестьянской инспекции СССР, создатель и руководитель лиги «Время» товарищ Платон Михайлович Керженцев.

Старший стрелочник станции «Узловая Московская» Донбасской железной дороги, 1930-е гг.

Старший стрелочник станции «Узловая Московская» Донбасской железной дороги, 1930-е гг.

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк".

Старший стрелочник станции «Узловая Московская» Донбасской железной дороги, 1930-е гг.

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк".

В своем докладе он отметил, что в области научной организации труда железнодорожники находятся в преимущественном положении. На железной дороге очень высок процент инженеров, работавших по вопросам усовершенствованного тейлоризма.

Товарищ Керженцев рассказал, что планируется устроить на одной из железнодорожных линий, прилегающих одним концом к Москве, опытный участок, на котором можно было бы использовать методы научной организации труда в объеме, который позволит практическая обстановка. Если опыт, проверенный на практике на этом участке, окажется положительным, он будет перенесен на другую линию, чтобы выработать общенормальные правила эксплуатации и меры улучшения тяги, пути.

Вырабатываются мероприятия по использованию научной организации труда на Ярославском вокзале. Они направлены на улучшение пассажирского движения. В настоящее время пассажир не может ориентироваться на вокзале.

В заключение товарищ Керженцев указал на существующее среди рабочих предубеждение против научной организации труда. Когда инженер или техник приходит в мастерскую изучать работу с хронометром в руках, рабочий к этому относится с предубеждением, полагая, что научное изучение приводит к повышению урока и понижению расценок. Товарищ Керженцев призвал участников съезда бороться с этим предубеждением для создания тесного содружества между инженерами, рабочими и служащими.

Статью о выступлении Керженцева опубликовали «Известия» 7 июля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...