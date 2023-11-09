В Татарстане создали рабочую группу по адаптации мигрантов

Кабмин Татарстана создал межведомственную рабочую группу по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в республике. Распоряжение об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно положению группы, ее члены будут координировать работу властей Татарстана и общественных организаций в сфере миграционной политики. Кроме того, группа будет готовить предложения для рассмотрения их на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Татарстана Рустаме Минниханове.

Рабочую группу возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Ее заместителями стали замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, первый замминистра образования и науки Андрей Поминов, замминистра труда Клара Тазетдинова.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"