В Татарстане создали рабочую группу по адаптации мигрантов
Кабмин Татарстана создал межведомственную рабочую группу по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в республике. Распоряжение об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Согласно положению группы, ее члены будут координировать работу властей Татарстана и общественных организаций в сфере миграционной политики. Кроме того, группа будет готовить предложения для рассмотрения их на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Татарстана Рустаме Минниханове.
Рабочую группу возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Ее заместителями стали замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, первый замминистра образования и науки Андрей Поминов, замминистра труда Клара Тазетдинова.