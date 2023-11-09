Аэропорт Магнитогорска возобновит работу 11 ноября

В ближайшие выходные аэропорт Магнитогорска возобновит работу, приостановленную из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. На 11 ноября запланирован вылет двух рейсов – в Москву и Санкт-Петербург. Соответствующая информация размешена на официальном сайте АО «Международный аэропорт Магнитогорска».

Реконструкция аэродрома продолжается с 2022 году. С 1 июня этого год аэропорт закрыли для внутренних и международных рейсов. Изначально планировалось, что полеты возобновят в октябре, однако из-за отставания подрядчика от графика, открытие перенесли на ноябрь.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Магнитогорска из федерального бюджета было направлено 5,77 млрд руб. по программе «Развитие региональных аэропортов». Подрядчиком выступает московская компания «Альмакоргруп». На этой неделе АО «Международный аэропорт Магнитогорска» объявило электронный аукцион на разработку проекта нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Начальная цена контракта составляет 105,6 млн руб.

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