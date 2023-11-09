Министр культуры Саратовской области предупредила о мошенниках
Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова предупредила в личном Telegram-канале о мошенниках, пишущих жителям региона от ее имени.
«Вновь вынуждена вам сообщить, что от моего имени в телеграм поступают сообщения сомнительного содержания о звонках служб безопасности», — рассказала чиновница.
В случае получения подобного сообщения госпожа Щелканова попросила связываться с нею лично.
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