Министр культуры Саратовской области предупредила о мошенниках

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова предупредила в личном Telegram-канале о мошенниках, пишущих жителям региона от ее имени.

«Вновь вынуждена вам сообщить, что от моего имени в телеграм поступают сообщения сомнительного содержания о звонках служб безопасности», — рассказала чиновница.

В случае получения подобного сообщения госпожа Щелканова попросила связываться с нею лично.

Дарья Васенина

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