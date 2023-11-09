В Башкирии в 2024 году на ремонт крыш малоэтажных МКД направят 430 млн рублей

Правительство Башкирии направит на ремонт крыш в малоэтажных многоквартирных домах 430 млн руб., сообщается в Telegram-канале главы региона Радия Хабирова. Расходы предусмотрены в проекте республиканского бюджета.

Ранее планировалось выделить на эти цели 100 млн руб. Увеличенное финансирование позволит отремонтировать кровли в более 100 домах, расположенных в 59 муниципалитетах. В предыдущие два года в Башкирии по этой программе отремонтировали крыши в 62 домах.

Господин Хабиров отметил, что несмотря на «сложные условия с бюджетом» правительство предусмотрело средства на строительство инженерной инфраструктуры, парков, благоустройство дворов и ремонт подъездов.

Наталья Балыкова

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