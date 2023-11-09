В Татарстане 3,3% населения заняты в IT-отрасли

В IT-отрасли Татарстана сегодня более 3,3% работающего населения республики. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин. По его словам, это более 41 тыс. специалистов, которые работают в более 3 тыс. компаний.

Депутат добавил, что для IT-компаний «предусматривается грантовая поддержка, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий для сотрудников, налоговые преференции и ряд других мер».

Директор IT-парка Руслан Власов отметил, что резиденты получают гранты фонда «Сколково» до 300 млн руб., гранты Фонда содействия инновациям, а также льготные кредиты до 5% на разработку и внедрение программного обеспечения.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"