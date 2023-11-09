Нижегородский НОЦ поддержит инновационные проекты грантами на 71 млн рублей

Научно-образовательный центр (НОЦ) Нижегородской области подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. По данным регионального правительства, по итогам рассмотрения заявиок принято решение о выделении грантов 12 проектам на общую сумму более 71 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего на конкурс было подано 45 заявок от организаций-участников НОЦ по таким направлениям деятельности, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.

При рассмотрении проектов важным критерием стала возможная степень их влияния на социально-экономическое развитие региона. Также оценивались их инновационность, актуальность и опыт команды.

По словам губернатора Глеба Нииктина, НОЦ проводит конкурс уже в третий раз, и на него поступает много качественных и серьезных заявок. «Это говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса»,— отметил глава региона.

Андрей Репин