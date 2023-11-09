В Рыбинске санаторий начал строить новый корпус

В Рыбинске началось строительство нового корпуса центра отдыха и здоровья «Кстово». Соответствующее извещение поступило в инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте» Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»

Как сообщил начальник инспекции Андрей Фирулев, застройщиком выступает ООО «Центр отдыха и здоровья Кстово». Здание будет построено на территории действующего санатория на улице Загородной. «В здании центра 29 номеров разных категорий, рассчитанных на 38 человек»,— написал господин Фирулев.

Согласно данным регионального минстроя, разрешение на строительство нового корпуса было выдано 10 октября и действует до августа 2025 года.

Алла Чижова