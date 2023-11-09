МФО выдали челябинским компаниям займы на 313 млн рублей за полгода

За шесть месяцев 2023 года микрофинансовые организации выдали представителям малого и среднего бизнеса Челябинской области 135 займов на сумму 313 млн руб. В целом по Уральскому федеральному округу заключено более 1,3 тыс. договоров микрозаймов на 2,7 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 34% и 22% соответственно, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Челябинская область занимает третье место в округе по объему микрозаймов, выданным субъектам МСП, и четвертое по количеству. Лидирует Свердловская область, где объем микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в сравнении с первым полугодием 2022 года увеличился в два раза и превысил 1,2 млрд руб. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ с показатель 181 микрозайм на 508 млн руб.

Всего на долю предпринимателей пришлось 78% общего портфеля МФО. Средняя сумма бизнес-займа в УрФО, по данным на 1 июля 2023 года, на долю составила 2 млн руб. По словам начальника управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Натальи Мокшиной, значительную часть от общего объема займов представителям малого и среднего бизнеса Уральского федерального округа выдали МФО государственного финансирования. «На них пришлось 84% или 2,2 млрд руб. В регионах УрФО действует восемь таких организаций. Они обеспечивают доступность финансирования для предприятий за счет льготных микрозаймов по госпрограммам. Процентные ставки по займам субъектам МСП и самозанятым у государственных МФО сохранялись на достаточно низком уровне – средние значения в первом полугодии находились в диапазоне 5-9% годовых», – отметила Наталья Мошкина

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