Здание бывшего профучилища в Армавире продали за 15 млн рублей

В Армавире в ходе аукциона было продано историческое здание бывшего женского профессионального училища в центре города за 15,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Дом.РФ» Фото: пресс-служба «Дом.РФ»

Здание было построено в 1913 году, с 1915 года оно использовалось в качестве женской гимназии. Лот объединил земельный участок площадью 0,05 га и два здания общей площадью 622,8 кв. м.

На торги было подано шесть заявок. Победителем стала компания «Авангард». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», организация была зарегистрирована в 2022 году в Армавире. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия. Компанией владеет ООО «ДСТК» Арама Яврумяна, которое показало выручку в 2022 году в размере 213,8 млн руб., чистую прибыль — 4,9 млн руб.

Анастасия Донскова

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