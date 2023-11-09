Камила Валиева выступит в CAS перед этапом Гран-при России в Казани

Фигуристка из Казани Камила Валиева снова выступит в CAS (Спортивном арбитражном суде) в Лозанне. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Выступление будет проходить сегодня, 9 ноября, в Лозанне. Позже она поедет в Казань на этап Гран-при России, который состоится с 11 по 12 ноября.

Напомним, госпожу Валиеву подозревают в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был найден в пробе от 25 декабря 2021 года.

"Ъ-Казань"