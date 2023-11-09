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Камила Валиева выступит в CAS перед этапом Гран-при России в Казани

Фигуристка из Казани Камила Валиева снова выступит в CAS (Спортивном арбитражном суде) в Лозанне. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Выступление будет проходить сегодня, 9 ноября, в Лозанне. Позже она поедет в Казань на этап Гран-при России, который состоится с 11 по 12 ноября.

Напомним, госпожу Валиеву подозревают в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был найден в пробе от 25 декабря 2021 года.

"Ъ-Казань"

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