Кубань может получить 1,5 млрд рублей на создание современной городской среды

В Госдуме рассматривают возможность выделить Краснодарскому краю больше 1,5 млрд руб. субсидии на реализацию программ по формированию современной городской среды. Работа проходит в рамках рассмотрения поправок в федеральный бюджет, сообщил бывший глава Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Комитет по строительству и ЖХК, в котором состоит господин Первышов, 9 ноября провел заседание, на котором были рассмотрены поправки. Одна из них — выделение субсидии Краснодарскому краю, ее поддержал экс-мэр кубанской столицы.

«В рамках подготовки проекта федерального бюджета во втором чтении продолжаем рассматривать поправки и вносить свои предложения»,— написал Евгений Первышов.

Вячеслав Рыжков

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