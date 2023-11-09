Житель Воткинска предстанет перед Верховным судом за комментарий о нацизме

Верховный суд Удмуртии рассмотрит дело 56-летнего жителя Воткинска, которого обвиняют в реабилитации нацизма в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в феврале 2022 года мужчина разместил в соцсети комментарий, «содержащий одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью.