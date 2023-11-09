Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Воткинска предстанет перед Верховным судом за комментарий о нацизме

Верховный суд Удмуртии рассмотрит дело 56-летнего жителя Воткинска, которого обвиняют в реабилитации нацизма в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в феврале 2022 года мужчина разместил в соцсети комментарий, «содержащий одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...