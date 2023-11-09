Осужденным по делу о создании экстремистского сообщества омичам ужесточили наказание

Двоим омичам, осужденным за организацию экстремистского сообщества, изменили меру наказания с исправительных работ на лишение свободы, сообщает пресс-служба судов Омской области.

Согласно данным суда, в марте 2021 года фигуранты дела организовали «Народное объединение русского движения (признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ). В цели и задачи сообщества входило применение насильственных действий в отношении граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года деятельность злоумышленников была пресечена правоохранителями.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

В августе Первомайский райсуд признал подсудимых виновными по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества, руководство таким сообществом). При максимальном наказании по этой статье до 5 лет лишения свободы, им назначили исправительные работы на 1 год и 10 месяцев с удержанием 15% из зарплаты, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 2 года.

В апелляционной инстанции Омский облсуд назначил подсудимым наказание в виде 2 лет лишения свободы, с сохранением запрета на право заниматься с администрированием сайтов на 2 года.

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Александр Киселев