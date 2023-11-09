Главой Переславля избран Дмитрий Зяблицкий

Главой городского округа Переславль-Залесский стал Дмитрий Зяблицкий, полгода исполнявший обязанности главы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте»

Депутаты гордумы выбирали главу из двух кандидатов: господина Зяблицкого и начальника Рязанцевского территориального управления (входит в состав администрации городского округа) Сергея Чиесова. Большинство голосов (17) отдали действующему главе.

С апреля 2022 года в городском округе не было официально утвержденного руководителя. После отставки Ирины Строкиновой и. о. главы был экс-депутат областной думы Александр Тарасенков. Конкурс по выбору главы прошел в июле 2022 года, однако никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для победы. Господин Тарасенков ушел в отставку в мае текущего года. Исполнять обязанности начал Дмитрий Зяблицкий, ранее работавший заместителем директора ООО «ПолиЭР».

Алла Чижова