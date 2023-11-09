«Магнит» переформатирует площадки KazanExpress для запуска своего маркетплейса

«Магнит» закрыл сделку по приобретению проекта KazanExpress, в настоящее время ритейлер приступает к переформатированию площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса, сообщает пресс-служба торговой сети. Маректплейс будет работать под брендом «Магнит Маркет».

В рамках сделки «Магнит» получил 100% долей в ООО «КазаньЭкспресс», а также права на интеллектуальную собственность и инфраструктуру меркетплейса KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк). Руководство «Магнита» считает, что приобретение готового бизнеса KazanExpress позволит сети затратить на вхождение в новый сегмент рынка меньше ресурсов, чем при запуске собственного маркетплейса с нуля. Электронная коммерция является одним из самых динамичных сегментов ритейла, сеть «Магнит» рассчитывает в течение небольшого времени стать одним из лидеров рынка, пояснили в пресс-службе компании.

Анна Перова, Краснодар