В Удмуртии выявили 5,3 тысячи новых случаев злокачественных новообразований

В Удмуртии по итогу 10 месяцев 2023 года выявили 5,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований, из числа которых 58,5% — на ранней I и II стадии. Регион достиг среднероссийских значений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Всего на сегодняшний день в Удмуртии под наблюдением врачей с онкологическими заболеваниями состоит 43,9 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, лечение онкологических пациентов — один из приоритетов для республики. В 2024 году по нацпроекту «Здравоохранение» закупят порядка 20 единиц нового оборудования, а также выделят средства на лекарственное обеспечение.