Мэрия Перми: с 2024 года бюджет города будет бездефицитным

В администрации города Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 од и на плановый период 2025–2026 годов. Информация об этом опубликована на сайте городской мэрии. В ходе слушаний было отмечено, что городской бюджет со следующего года планируется бездефицитным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполняющая обязанности заместителя главы администрации Перми Яна Фурман в своем докладе отметила, что проект бюджета города с 2024 года подразумевает отсутствие дефицита. «Проект бюджета города сформирован с учетом преемственности проводимой муниципалитетом бюджетной политики и направлен на обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета, приоритетное обеспечение всех социальных вопросов. Мероприятия по подготовке города к 300-летию завершены, поэтому с 2024 года начинается переход на формирование бездефицитного бюджета»,— рассказала госпожа Фурман.

Доходы бюджета города Перми в 2024 году запланированы в объеме 50,8 млрд руб., в 2025 году — 49,3 млрд руб., в 2026-м — 49,8 млрд руб. Расходы бюджета в 2024 году планируются в объеме 50,3 млрд руб., в 2025-м — 48,7 млрд руб., в 2026 году — 49,2 млрд руб. В целях погашения муниципального долга профицит бюджета предусмотрен в объеме 500–600 млн руб. ежегодно.

«При формировании расходной части проекта бюджета сохранены все принятые расходные обязательства, в том числе меры социальной поддержки граждан, предусмотрены средства на содержание построенных к 300-летию муниципальных объектов. Наибольший объем расходов приходится на сферу образования — 21 млрд руб., дорожное хозяйство и транспорт — 15 млрд руб. Расходы на ЖКХ и благоустройство в 2024 году составят 6 млрд руб.»,— сообщается на сайте мэрии.