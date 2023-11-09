До конца 2023 года для Ростова закупят 42 новых автобуса большого класса

Департамент транспорта администрации Ростова-на-Дону заключил контракт на поставку нового транспорта для обслуживания муниципальных маршрутов. До конца года 42 новых автобуса поступят в парк местных транспортных компаний, сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, 10 машин будут работать на газовом топливе, и еще 32 — на дизельном. Подвижной состав будет передан МУП «МТК» и МУП «РТК».

«Автобусы будут работать на муниципальных маршрутах № 28, 35, 36, 39, 42, 57, 98»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова