Более половины купленных в октябре квартир в московских новостройках были малогабаритными

В октябре 54% сделок на столичном рынке первичного жилья пришлось на малогабаритные квартиры, рассказала помощник Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова на конференции «Недвижимость полного цикла», организованной «Ъ». По ее словам, это на 3,1% меньше показателя сентября текущего года и на 1,5% больше, чем в декабре 2022-го.

«Особенность, которую мы увидели,— больший объем в сегменте продаж и покупок составляют малогабаритные квартиры: студии и однокомнатные квартиры. Это тенденция не меняется. В среднем это 54% от общего объема купли-продажи»,— сказала госпожа Кудинова. Она также добавила, что цена на студии площадью до 38 кв. м в столице выросла с 298 тыс. руб. (за 1 кв. м) в июле до 373 тыс. руб. в октябре 2023 года.

Что касается продаж по территориальному признаку, то, по словам эксперта, лидером по числу оформленных договоров долевого участия по состоянию на октябрь 2023 года остается Новая Москва. На ТиНАО приходится 20% общего объема продаж в новостройках, вторую и третью строчки занимают ЗАО и САО соответственно.

Как сообщали аналитики риэлторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», малогабаритные квартиры на рынке Старой Москвы по итогам третьего квартала 2023 года составили 62% предложения новостроек. При этом в третьем квартале 2020 года этот показатель был на уровне 46%. Средняя цена однокомнатных квартир составляет 11,7 млн руб., студий — 7,8 млн руб.