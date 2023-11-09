Бюджет нижегородского фонда ОМС в 2024 году составит 56,4 млрд рублей

Нижегородский территориальный фонд ОМС в 2024 году планирует направить на финансовое обеспечение системы здравоохранения 56,4 млрд. руб. Это на 12% или 6 млрд. руб. больше по сравнению с текущим годом, сообщила директор терфонда Светлана Ермолова на встрече с депутатами областного заксобрания.

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По ее словам, в общем объеме средств около 1 млрд руб. предусмотрено на оплату лечения жителей других регионов России в Нижегородской области.

На 17,3% увеличится финансирование проведения профилактических медосмотров и диспансеризации, в проекте программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи впервые предусмотрены средства для диспансерного наблюдения пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. На 12,6% вырастет в 2024 году субвенцию на оказание медпомощи из федерального фонда ОМС.

Андрей Репин