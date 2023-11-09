В Татарстане с начала года в ДТП погибли 233 человека

В результате ДТП с начала 2023 года в Татарстане погибли 233 человека. Это на 24 человека меньше, чем годом ранее. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава ГИБДД региона Рустем Гарипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Всего за десять месяцев 2023 года в Татарстане произошли 2,8 тыс. ДТП, что на 19 случаев больше, чем год назад. Количество пострадавших снизилось на 77, до 3,3 тыс. человек.

Кроме того, с начала года сотрудники ГИБДД Татарстана задержали 11,1 тыс. человек, которые были за рулем в пьяном виде. Против повторно задержанных за рулем лиц возбудили 911 уголовных дел.

"Ъ-Казань"